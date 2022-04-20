Президент США сказал, что он не знает, когда приедет в Украину. Это он сообщил журналистам 19 апреля.

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Ответ такой: я не знаю (когда поеду в Украину – 24 канал). Я был в Украине много раз, но недавно там не был,

– подчеркнул Байден.

В Белом доме отметили, что поездку не планируют. Однако, если она все-таки будет, то никаких деталей, по соображениям безопасности, не будут сообщать.

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