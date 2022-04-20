Соответствующую информацию изданию сообщили три источника среди высокопоставленных должностных лиц администрации Джо Байдена и два источника, знакомых с планом помощи. В настоящее время точная дата ее предоставления неизвестна.

Заметьте Теперь диалог прозрачнее, – Зеленский о 800 миллионах долларов помощи от США

США предоставят Украине 800 миллионов помощи

По данным многих источников, США готовят Украине еще один пакет помощи в безопасности на сумму 800 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, что будет включать этот пакет помощи. Пока его содержимое еще обсуждают. Собеседник пояснил, что содержимое помощи могут изменить в последние моменты. Однако стоит вспомнить, что Белый дом уверял, что это будут артиллерийские системы, вертолеты и БТРы.

"Один из представителей администрации Байдена сказал, что новый пакет помощи может быть утвержден в течение 36 часов, а другой – что сроки остаются неизвестными и помощь могут одобрить в ближайшие дни", – написало издание.

Кстати, в апреле сам Джо Байден заявлял о необходимости оказать помощь Украине. Сначала СМИ писали о 750 миллионах долларов военной помощи Украине. Впоследствии уже говорилось о 800.

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