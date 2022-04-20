Відповідну інформацію виданню повідомили три джерела серед високопосадовців адміністрації Джо Байдена та два джерела, знайомих з планом допомоги. Наразі точна дата її надання невідома.

Зауважте Тепер діалог прозоріший, – Зеленський про 800 мільйонів доларів допомоги від США

США нададуть Україні 800 мільйонів допомоги

За даними багатьох джерел, США готують Україні ще один пакет допомоги в безпеці на суму 800 мільйонів доларів,

– мовиться у повідомленні.

Проте наразі невідомо, що включатиме цей пакет допомоги. Наразі його вміст ще обговорюють. Співрозмовник видання пояснив, що вміст допомоги можуть змінити в останні момент. Однак, варто пригадати, що Білий дім запевняв, що це будуть артилерійські системи, вертольоти та БТРи.

"Один із представників адміністрації Байдена сказав, що новий пакет допомоги можуть затвердити упродовж 36 годин, а інший – що терміни залишаються невідомими і допомогу можуть схвалити найближчими днями", – написало видання.

До речі, у квітні сам Джо Байден заявляв про необхідність надати допомогу Україні. Спочатку ЗМІ писали про 750 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Згодом вже мовилось про 800.

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