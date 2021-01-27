Байден перед разговором с Путиным консультировался с партнерами, – СМИ
Телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным инициировала российская сторона. Президент США согласился, однако перед ней провел консультации с союзниками.
Источник: AP
Москва еще ранее обратилась к команде Байдена с просьбой о телефонном разговоре.
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Подготовка Байдена к разговору с Путиным
Американский лидер согласился, но изъявил желание сперва подготовиться к ней вместе со своим штабом. Кроме того, Байден проконсультировался по этому поводу с европейскими партнерами, в частности лидерами Великобритании, Франции и Германии.
Президент США позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности страны Альянсу, основанному как оплот против российской агрессии",
– говорится в сообщении.
По информации издания, Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты "будут защищать себя и будут принимать меры, которые могут предусматривать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".
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Детали разговора Байдена и Путина
- Президент России поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.
- Лидеры государств говорили о борьбе с пандемией коронавируса и сотрудничестве в торгово-экономической отрасли.
- Байден заявил, что твердо настроен на поддержку суверенитета Украины.
- Не обошли вниманием вопросы взлома SolarWinds, ареста оппозиционера Алексея Навального и протестов в России.
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