Телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным инициировала российская сторона. Президент США согласился, однако перед ней провел консультации с союзниками.

Источник: AP

Москва еще ранее обратилась к команде Байдена с просьбой о телефонном разговоре.

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Подготовка Байдена к разговору с Путиным

Американский лидер согласился, но изъявил желание сперва подготовиться к ней вместе со своим штабом. Кроме того, Байден проконсультировался по этому поводу с европейскими партнерами, в частности лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Президент США позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, "чтобы заверить в приверженности страны Альянсу, основанному как оплот против российской агрессии",

– говорится в сообщении.

По информации издания, Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты "будут защищать себя и будут принимать меры, которые могут предусматривать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно".

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Детали разговора Байдена и Путина