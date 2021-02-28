В Конгрессе США заверили, что президент Джо Байден будет способствовать евроинтеграции Украины и Беларуси. Это нужно для того, чтобы укрепить Трансатлантическое сообщество.

Американский лидер получает достаточно информации о событиях в Европе. Об этом заявила конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур, возглавляющая группу поддержки Украины в Палате представителей.

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Как в США относятся к членству Украины и Беларуси в ЕС

Я убеждена, что президент Джо Байден не требует никаких дополнительных знаний по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе (как ответ США на события в Беларуси). Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединение таких стран как Украина и Беларусь в Евросоюз. Такие же цели и у меня,

– отметила конгрессмен.

Обратите внимание! Президент Укарины Владимир Зеленский заявил, что Украина становится страной, в которой всем уютно и безопасно. Поэтому членство нашего государства в Европейском Союзе является вопросом времени. По его мнению это должно решится до 2030 года.

Реакция Каптур на события в Беларуси

Во время выступления она дополнительно обратила внимание на ситуацию в Беларуси и заявила, что обеспокоена поведением президента Лукашенко. Вместе с тем она выразила надежду, что Америка расширит свои санкции в отношении причастных к нарушениям прав человека.

По мнению конгрессмена, действия нелегитимного главы Беларуси нерациональны.

"Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы получить от него гарантии по кредитам, и помощь от их пропагандистов и спецслужб", – заявила Марси Каптур.