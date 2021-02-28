У Конгресі США запевнили, що президент Джо Байден сприятиме євроінтеграції України та Білорусі. Це потрібно для того, аби зміцнити Трансатлантичну спільноту.

Американський лідер має достатньо інформації про події в Європі. Про це заявила конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур, яка очолює групу підтримки України в Палаті представників.

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Як у США ставляться до членства України та Білорусі в ЄС

Я переконана, що президент Джо Байден не потребує жодних додаткових знань з приводу того, що має бути зроблено в Центральній Європі (як відповідь США на події у Білорусі). Він повністю підтримує зміцнення Трансатлантичної спільноти і приєднання таких країн як Україна та Білорусь до Євросоюзу. Такі ж самі цілі і в мене,

– зазначила конгресвумен.

Зверніть увагу! Президент Укарїни Володимир Зеленський заявив, що Україна стає країною, в якій усім є затишно та безпечно. Тому членство нашої держави у Європейському Союзі є питанням часу. На його думку це має вирішиться до 2030 року.

Реакція Каптур на події в Білорусі

Під час виступу вона додатково звернула увагу на ситуацію в Білорусі та заявила, що стурбована поведінкою президента Лукашенка. Разом із тим вона висловила сподівання, що Америка розширить свої санкції щодо причетних до порушень прав людини.

На думку конгресвумен, дії нелегітимного очільника Білорусі не є раціональними.

"Замість того, щоб відреагувати на заклики до більшої свободи, Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна, щоб отримати від нього гарантії за кредитами, і допомогу від їхніх пропагандистів і спецслужб", – заявила Марсі Каптур.