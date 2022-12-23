Законопроект, который утвердил Сенат, содержит 44,9 миллиарда долларов военной, гуманитарной и экономической помощи для Украины.

К теме В помощь Украине выделили 44,9 миллиарда долларов: Сенат США одобрил проект бюджета

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год.

Сенат США 22 декабря одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,7 триллиона долларов:

772,5 миллиарда долларов направят на необоронительные дискреционные программы,

858 миллиардов долларов – на финансирование обороны.

На следующий день Байден подписал бюджет на оборону. Закон утверждает ассигнование на 2023 год для:

Министерства обороны,

программ национальной безопасности Министерства энергетики,

Государственного департамента,

Министерства внутренней безопасности,

Разведывательное сообщество.

Закон предоставляет жизненно важные льготы и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает критические полномочия по поддержке национальной обороны, иностранных дел и внутренней безопасности нашей страны,

– отметил Байден.

Документ предусматривает:

выделение 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе и дополнительных 800 миллионов долларов на помощь Украине,

продление на 5 лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере,

предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

По информации Politico, окончательное соглашение санкционирует выделение 847 миллиардов долларов на финансирование национальной обороны, что на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден. Пентагон получит 817 млрд долларов из этой суммы, а еще 30 млрд долларов пойдут на программы ядерного оружия в рамках Министерства энергетики.

Общая сумма составляет 858 миллиардов долларов, если учесть счета, обычно не подпадающие под юрисдикцию комитетов по делам вооруженных сил. Для того, чтобы увеличение бюджета стало реальностью, Конгресс должен принять закон о финансировании, чего ожидают в ближайшее время.

Обратите внимание! Сенат одобрил общий пакет правительственного финансирования, соответствующий бюджету, изложенному в оборонном законопроекте. Палата представителей должна проголосовать за него 23 декабря, а Байден, как ожидается, подпишет соглашение о расходах в ближайшие дни.