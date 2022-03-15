Экстренный пакет военной и гуманитарной помощи Украине в 13,6 миллиарда долларов ранее получил окончательное одобрение в Конгрессе США как часть общего пакета правительственных расходов в 1,5 триллиона долларов. Поэтому ожидалось только подписание Джо Байденом. 15 марта он официально подписал его.

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Пакет экстренной помощи Украине в размере 13,6 миллиарда долларов содержит выделение Украине 3,5 миллиарда долларов на оплату поставок военной техники и снаряжения, и 3 миллиарда на размещение и содержание войск США, передислоцируемых в Восточную Европу в связи с агрессией России против Украина.

Кроме того, расходы на помощь Украине включают ассигнования на экономические проекты, гуманитарную помощь пострадавшему в результате войны населению (4 миллиарда долларов получит Украина и страны Восточной Европы, чтобы помочь 2 миллионам украинских беженцев), а также на противодействие российской дезинформации.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь частью гораздо более широкой помощи США.