По данным источников 24 канала в разведке, уже после вероломного нападения России на Украину оказалось, что правительство террористического государства вообще не подготовилось к санкциям. В Кремле считали, что им удастся блицкриг, что захватнические войска пройдут парадом по Крещатику так быстро, что Евросоюз и США не успеют даже объявить новые ограничения.

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Кроме того, Путин и его приспешники верили в то, что украинский народ спокойно смирится с назначенным оккупантами правительством.

В супермаркетах России произошел перебой с поставкой продуктов

Когда же русская армия отмечала серьезный провал, а все цивилизованные страны мира начали объявлять новые санкции каждый день, до руководства России стало что-то доходить.

Выяснилось, что не менее половины резервов Центрального банка находятся за пределами России. Вопрос распродажи золотовалютного запаса пока повис в воздухе. Вероятно, россияне все же не смогут продать золото и получить от него деньги, что приведет к всхлопыванию всей экономики.

Если 16 марта оккупанты не смогут выплатить деньги кредиторам, через месяц РФ ожидает реальный дефолт. При этом уплатить в долларах означает нарушить приказ собственного правительства, а в рублях никто деньги не принимает.

Также в России еще не открывали фондовый рынок, ведь как только биржа начнет свою работу, там произойдет грандиозный обвал.

На фоне подобных экономических новостей рубль упал, по меньшей мере, втрое, россияне массово побежали закупаться товарами первой необходимости и формировать запас всего для своей семьи. Поскольку ценники начали меняться не менее трех раз в день.

Такой ажиотаж вызвал вынужденную цепную реакцию от власти и владельцев крупных магазинов, поскольку спрос сразу стал больше, чем предложение. Поставщики банально не успевали завозить даже товары первой необходимости, из-за чего в супермаркетах ввели ограничения на продажу сахара, сигарет, круп и растительного масла в одни руки. Это привело к дракам и конфликтам.

Смотрите видео битвы за продукты в русском Марксе:

Россияне при этом вообще не понимают, из-за чего их уровень жизни так быстро и стремительно упал, однако обвиняют во всем страны Запада. Причем это никак не мешает им выплескивать злобу друг на друга, стоя в очередях или пытаясь урвать дефицитный товар.

Смотрите видео драки за сахар в супермаркете Москвы:

Некоторым гражданам немытой вообще предлагают покупать хлеб в кредит на 12 месяцев. Русские стремительно приближаются к пониманию того, что значит "можем повторить". С единственной разницей в том, что большинство из них пока не страдают в окопах под бомбежками.

Семьи же оккупантов, которые до вторжения жили достаточно неплохо, также стремительно обеднели. Те 50 долларов в сутки, которые Кремль платит военным преступникам, не позволяют им поддерживать тот же уровень жизни. Единственная возможность разбогатеть в случае какого-то выживания в Украине – мародерство.



В России предлагают новую услугу – кредит на хлеб / Фото из соцсетей

Голод приближается

Кроме явного дефицита денег и финансового экономического провала россиян, как оказалось, ожидает еще одна неожиданность. У них банально нет государственного резерва продуктов первой необходимости. Он существует только на бумаге.