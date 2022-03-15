По данным источников 24 канала в разведке, уже после вероломного нападения России на Украину оказалось, что правительство террористического государства вообще не подготовилось к санкциям. В Кремле считали, что им удастся блицкриг, что захватнические войска пройдут парадом по Крещатику так быстро, что Евросоюз и США не успеют даже объявить новые ограничения.
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Кроме того, Путин и его приспешники верили в то, что украинский народ спокойно смирится с назначенным оккупантами правительством.
В супермаркетах России произошел перебой с поставкой продуктов
- Когда же русская армия отмечала серьезный провал, а все цивилизованные страны мира начали объявлять новые санкции каждый день, до руководства России стало что-то доходить.
- Выяснилось, что не менее половины резервов Центрального банка находятся за пределами России. Вопрос распродажи золотовалютного запаса пока повис в воздухе. Вероятно, россияне все же не смогут продать золото и получить от него деньги, что приведет к всхлопыванию всей экономики.
- Если 16 марта оккупанты не смогут выплатить деньги кредиторам, через месяц РФ ожидает реальный дефолт. При этом уплатить в долларах означает нарушить приказ собственного правительства, а в рублях никто деньги не принимает.
- Также в России еще не открывали фондовый рынок, ведь как только биржа начнет свою работу, там произойдет грандиозный обвал.
- На фоне подобных экономических новостей рубль упал, по меньшей мере, втрое, россияне массово побежали закупаться товарами первой необходимости и формировать запас всего для своей семьи. Поскольку ценники начали меняться не менее трех раз в день.
- Такой ажиотаж вызвал вынужденную цепную реакцию от власти и владельцев крупных магазинов, поскольку спрос сразу стал больше, чем предложение. Поставщики банально не успевали завозить даже товары первой необходимости, из-за чего в супермаркетах ввели ограничения на продажу сахара, сигарет, круп и растительного масла в одни руки. Это привело к дракам и конфликтам.
Смотрите видео битвы за продукты в русском Марксе:
Россияне при этом вообще не понимают, из-за чего их уровень жизни так быстро и стремительно упал, однако обвиняют во всем страны Запада. Причем это никак не мешает им выплескивать злобу друг на друга, стоя в очередях или пытаясь урвать дефицитный товар.
Смотрите видео драки за сахар в супермаркете Москвы:
Некоторым гражданам немытой вообще предлагают покупать хлеб в кредит на 12 месяцев. Русские стремительно приближаются к пониманию того, что значит "можем повторить". С единственной разницей в том, что большинство из них пока не страдают в окопах под бомбежками.
Семьи же оккупантов, которые до вторжения жили достаточно неплохо, также стремительно обеднели. Те 50 долларов в сутки, которые Кремль платит военным преступникам, не позволяют им поддерживать тот же уровень жизни. Единственная возможность разбогатеть в случае какого-то выживания в Украине – мародерство.
В России предлагают новую услугу – кредит на хлеб / Фото из соцсетей
Голод приближается
Кроме явного дефицита денег и финансового экономического провала россиян, как оказалось, ожидает еще одна неожиданность. У них банально нет государственного резерва продуктов первой необходимости. Он существует только на бумаге.
Судя по всему, представители российского правительства банально разворовали десятки тонн сахара, разнообразных круп, муки и других товаров. При этом есть немало вопросов, сможет ли Россия самостоятельно заполнить эти запасы. Не зря российские чиновники подписали приказ о запрете на экспорт зерновых и сахара. С учетом того, что урожай следует ожидать только в конце июля, уже в ближайшее время россиян может ожидать настоящий голод. А тут уже и до талонов на еду и запросов на гуманитарку недалеко.