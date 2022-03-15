За даними джерел 24 каналу у розвідці, вже після віроломного нападу Росії на Україну виявилося, що уряд терористичної держави взагалі не підготувався до санкцій. У Кремлі вважали, що їм вдасться бліцкриг, що загарбницькі війська пройдуть парадом по Хрещатику так швидко, що Євросоюз та США не встигнуть навіть оголосити нові обмеження.

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Крім того, Путін та його поплічники вірили у те, що український народ спокійно змириться з призначеним окупантами урядом.

У супермаркетах Росії стався перебій з постачанням продуктів

Коли ж російська армія зазначала серйозного провалу, а всі цивілізовані країни світу почали оголошувати нові санкції кожного дня, до керівництва Росії почало щось доходити.

З'ясувалося, що щонайменше половина резервів Центрального банку перебуває за межами Росії. Питання розпродажу золотовалютного запасу поки що повисло у повітрі. Ймовірно, росіяни все ж таки не зможуть продати золото та отримати від нього кошти, що призведе до схлопування всієї економіки.

Якщо 16 березня окупанти не зможуть виплатити кошти гроші кредиторам, через місяць її очікує реальний дефолт. При цьому сплатити у доларах означає порушити наказ власного ж уряду, а у рублях ніхто гроші не приймає.

Також у Росії досі не відкривали фондовий ринок, адже як тільки біржа почне свою роботу, там станеться грандіозний обвал.

На фоні подібних економічних новин рубль впав щонайменше втричі, росіяни масово побігли закуповуватись товарами першої необхідності та формувати запас всього для своєї сім'ї. Оскільки цінники почали мінятися щонайменше тричі на день.

Такий ажіотаж викликав вимушену ланцюгову реакцію від влади та власників великих магазинів, оскільки попит одразу став більшим, аніж пропозиція. Постачальники банально не встигали завозити навіть товари першої необхідності, через що у супермаркетах ввели обмеження на продаж цукру, цигарок, круп та олії в одні руки. Це призвело до бійок та конфліктів.

Дивіться відео битви за продукти у російському Марксі:

Росіяни при цьому взагалі не розуміють, через що їх рівень життя так швидко та стрімко пішов униз, однак звинувачують в усьому країни Заходу. Але ж це ніяк не заважає їм виплескувати злість один на одного, стоячи у чергах чи намагаючись урвати дефіцитний товар.

Дивіться відео бійки за цукор у супермаркеті Москви:

Деяким громадянам немитої й взагалі пропонують купувати хліб у кредит на 12 місяців. Росіяни стрімко наближаються до порозуміння того, що означає "можемо повторити". З єдиною різницею в тому, що більшість з них поки не потерпає в окопах під бомбардуваннями.

Сім'ї ж окупантів, які до вторгнення жили достатньо непогано, також стрімко збіднішали. Ті 50 доларів на добу, які Кремль платить військовим злочинцям, не дають їм змогу підтримувати той самий рівень життя. Єдина можливість розбагатіти у випадку якогось виживання в Україні – мародерство.



У Росії пропонують нову послугу – кредит на хліб / Фото з соцмереж

Голод наближається

Окрім явного дефіциту грошей та фінансового економічного провалу росіян, як виявилося, чекає ще одна несподіванка. У них банально немає державного резерву продуктів першої необхідності. Він існує лише на папері.

Судячи з усього, представники російського уряду банально розікрали десятки тонн цукру, різноманітних круп, борошна та інших товарів. При цьому є чимало питань, чи зможе Росія самостійно заповнити ці запаси. Не дарма російські посадовці підписали наказ про заборону експорту зернових та цукру. З урахуванням того, що врожаю слід очікувати лише наприкінці липня, вже найближчим часом росіян може очікувати справжній голод. А тут вже й до талонів на їжу та запити на гуманітарку недалеко.