Как сообщают источники 24 канала в разведке, не согласен подписывать капитуляцию Путин по многим причинам. Во-первых, он все еще надеется хотя бы захватить Мариуполь и обеспечить себе сухопутный коридор в Крым. Во-вторых, оккупанты хотят все-таки отжать у Украины большую часть Донбасса и Луганщины.

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Параллельно с этим захватчики собираются просто нанести нашей стране экономический, социальный, а также психологический удар. Но с военной точки зрения джекпотом для Кремля вообще было бы отжатие хотя бы какой-либо территории, поскольку физически проконтролировать даже сухопутный коридор в Крым террористы вряд ли смогут.

Путин ведет войну на истощение России

Получив вполне ожидаемое поражение из-за несостоятельности оценить ситуацию в Украине, кремлевский фюрер перешел к плану "Б" – импровизации.

После уничтожения почти четверти бронетехники и огромного количества личного состава ВС РФ в Москве было решено срочно перебрасывать в Украину свои расконсервированные резервы. При этом захватчики не проводят концентрации войск, а сразу закидывают все доступное для себя на фронт. При этом резервов у них не слишком много.

По предварительным данным, армии России приказали захватывать Мариуполь любым доступным способом, поскольку именно из-за этого города споткнулись захватчики. Именно этот населенный пункт мешает Путину достичь хотя бы какого-то успеха, который можно выдать за победу.

Кроме того, установление реального контроля над Мариуполем, по замыслам оккупантов, может привести к усилению всей группировки, расположенной на юге. Поскольку силы России с захваченных территорий Донбасса потекут на запад.

Мариуполь является едва ли не единственным городом, который россияне действительно смогут проконтролировать в случае захвата. Однако защита Мариуполя очень мощная и может держаться очень долго.

С этой точки зрения Россия ведет именно войну на собственное истощение. Поскольку каждый день боевых действий очень дорого стоит, а последствия от санкций ощущаются все сильнее. В какой-то мере это надежда на чудо.

Чего можно ожидать от переговоров в ближайшее время

Генералитет России, хотя еще не оправился от сокрушительного поражения на фронте, находится в состоянии сильного давления со стороны Шойгу и Путина. Российское руководство требует сделать хоть что-нибудь, чтобы усилить собственные позиции на переговорах, поскольку кроме уничтожения гражданских крыть им нечем. Ставки подняты на максимум, потому что украинская позиция заключается в том, что захватчики должны вывести свое военное отребье со всей нашей территории. Отползать при этом Путину некуда, ведь признать свое поражение и сдать оккупированные части Донбасса вместе с Крымом он не желает.

Впрочем, следует обратить внимание на то, что начальные позиции России на переговорах уже существенно пошатнулись. Оккупанты уже "забыли" о денацификации и демилитаризации, иногда позволяют организацию зеленых коридоров. Вся Украина обязана этому исключительно успехам ВСУ на всех фронтах, поскольку именно военные вынуждают оккупантов менять свои требования.

Именно из-за всех этих факторов на 15 марта ожидать крайне быстрых и реальных договоренностей с Россией о прекращении огня не следует.