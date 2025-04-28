В течение последней недели Россия неоднократно заявляла о готовности к миру. Только за этот период украинская ПВО уничтожила 841 воздушную цель, в частности крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. И это гораздо более красноречивое доказательство истинных намерений и планов нашего врага, чем его "миролюбивые заявления", передает 24 Канал.

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