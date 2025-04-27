Соответствующие данные обнародовали в воскресенье, 27 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там также указали количество вылетов авиации.

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Сколько целей сбили

В период с 21 апреля по 27 апреля украинская ПВО сбила:

31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

6 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

442 ударных БпЛА типа Shahed;

114 разведывательных БпЛА;

237 БпЛА других типов.

Кроме того, совершили 160 самолетовылетов, в частности: более 90 – на истребительное авиационное прикрытие; около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных Сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям, применяя авиационные бомбы и ракеты различных типов. Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника,

– говорится в сообщении.

К слову, этой ночью россияне запустили 149 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов. По данным Воздушных сил, удалось сбить 57 ударных БПЛА. Еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны. Сообщений о негативных последствиях из-за них не было.