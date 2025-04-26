Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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21:43, 26 апреля
БПЛА с Сумщины – на Харьковщину.
21:31, 26 апреля
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
21:25, 26 апреля
БПЛА к востоку от города Сумы, курс – юго-восточный.
21:12, 26 апреля
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА!
19:34, 26 апреля
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!