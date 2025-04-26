Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Ночью Украину атаковали "Шахеды": где звучала тревога и какие последствия

Что известно о воздушной тревоге

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21:43, 26 апреля БПЛА с Сумщины – на Харьковщину.

21:31, 26 апреля Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

21:25, 26 апреля БПЛА к востоку от города Сумы, курс – юго-восточный.

21:12, 26 апреля Сумская область – угроза применения ударных БПЛА!