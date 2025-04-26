Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Вночі Україну атакували "Шахеди": де лунала тривога та які наслідки

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:43, 26 квітня БпЛА з Сумщини – на Харківщину.

21:31, 26 квітня Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

21:25, 26 квітня БпЛА на схід від міста Суми, курс – південно-східний.

21:12, 26 квітня Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!