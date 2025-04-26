Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Вночі Україну атакували "Шахеди": де лунала тривога та які наслідки
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
21:43, 26 квітня
БпЛА з Сумщини – на Харківщину.
21:31, 26 квітня
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
21:25, 26 квітня
БпЛА на схід від міста Суми, курс – південно-східний.
21:12, 26 квітня
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА!
19:34, 26 квітня
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!