Відповідні дані оприлюднили у неділю, 27 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там також вказали кількість вильотів авіації.

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Скільки цілей збили

В період з 21 квітня по 27 квітня українська ППО збила:

31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

6 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

442 ударних БпЛА типу Shahed;

114 розвідувальних БпЛА;

237 БпЛА інших типів.

Крім того, здійснили 160 літаковильотів, зокрема: понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття; близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника,

– ідеться у повідомленні.

До слова, цієї ночі росіяни запустили 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів. За даними Повітряних сил, вдалося збити 57 ударних БпЛА. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені. Повідомлень про негативні наслідки через них не було.