Упродовж останнього тижня Росія неодноразово заявляла про готовність до миру. Лише за цей період українська ППО знищила 841 повітряну ціль, зокрема крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. І це набагато красномовніший доказ справжніх намірів і планів нашого ворога, ніж його "миролюбні заяви", передає 24 Канал.

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