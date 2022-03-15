За 19 дней кровавой и бессмысленной войны в Украине российские террористы условно выполнили только единственную стратегическую для Москвы задачу – снабдили Крым водой. Не в полном объеме, потому что подрыв дамбы не способен полноценно решить проблему Кремля, поскольку насосные станции перекачки воды не работают, сообщают источники 24 канала в разведке.

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После "великой победы" российской армии вода на оккупированный полуостров ушла, но самотеком. И этого недостаточно для покрытия потребностей всех живущих в Крыму, поскольку дошла вода только до Джанкоя.

На полноценное восстановление нужно много денег и оборудования

По словам специалистов, чтобы россияне смогли полноценно запустить поставки воды в Крым, им нужно не просто удержать Новокаховскую ГЭС, что вскоре может оказаться невозможным, но и починить несколько станций перекачки. Оборудование полностью отсутствует или не подходит для эксплуатации.

Конечно, у россиян есть огромные проблемы, как со специалистами, так и с оборудованием. Однако исключать возможность попадания на ГЭС условных "насосов Siemens" никак нельзя, ведь, как оказалось, немецкие компании с радостью продолжали сотрудничество с россиянами после 2014 года.

Тем не менее даже при благоприятных условиях на фронте представители государства-террориста наладить поставки в полной мере смогут только в сюжетах пропагандистских каналов. Но вода пошла. Ее хватает на частичную поставку вплоть до Джанкоя. Если канал пополнится за счет осадков, мыться больше раза в неделю смогут и в других городах, однако есть некоторые нюансы.

Жители Крыма радуются, но жалуются на массовые отравления

Руководители оккупационных войск, как видит весь мир, не могут сражаться без нарушений международных законов. Провалив все попытки захватить хотя бы один областной центр (по состоянию на 15 марта Россия не может полноценно контролировать Херсон), оккупанты прибегли к стратегии террора. Они проводят слепые бомбардировки, разрушают объекты инфраструктуры, больницы и школы. И делают это они настолько бездумно и хладнокровно, что иногда вредят сами себе.

Первая проблема, с которой столкнулись жители северного Крыма – попадание в трубы неочищенной воды. Поскольку коллаборанты-коммунальщики не имели никакой технической возможности хотя бы как-то прохлорировать воду или обеззаразить ее каким-то другим способом. Кроме того, им строго-настрого запретили проводить даже самые простые мероприятия по очищению, поскольку пропагандистам нужно было снять сюжеты со "счастливыми крымчанами". Поэтому уже через некоторое время удивленные жители Красноперекопска, Первомайского, Джанкой и других населенных пунктов, куда дотекло, стали жаловаться на плохое самочувствие. Из-за употребления грязной воды крымчане массово отравились. В большинстве своем болезнь проходит легко, однако те, кто серьезно страдает от недуга, традиционно не могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Потому что все врачи и медсестры заняты ранеными оккупантами.

Но это только цветочки. 14 марта, пытаясь сделать жизнь украинцев хуже, российские террористы разрушили очистные сооружения в Запорожье, что привело к утечке в Днепр многих тонн отходов. Догадаться, где окажутся нечистоты через несколько дней, не сложно – в Крыму.