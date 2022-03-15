Глава ОБСЕ Збигнев Рау прокомментировал атаку российских оккупантов мирного украинского населения. Они палят по жилым домам и обстреливают зеленые коридоры, образуя гуманитарный кризис.
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Государственный терроризм
Рау подчеркнул, что атака мирных людей и гражданской инфраструктуры – это попытка сломать дух украинского народа.
Это жалко и позорно, и это является государственным терроризмом. Школы, больницы и детские сады сознательно обстреливаются из запрещенного на международном уровне оружия,
– сказал глава ОБСЕ.
Россия пыталась обвинить его в предвзятости, но он кратко объяснил свою позицию в отношении оккупантов.
"Беспристрастность заканчивается там, где начинаются вопиющие нарушения международного гуманитарного права", – казал Рау.
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