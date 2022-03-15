Глава ОБСЄ Збігнєв Рау прокоментував атаку російських окупантів мирного українського населення. Вони гатять по житлових будинках та обстрілюють зелені коридори, утворюючи гуманітарну кризу.

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Державний тероризм

Рау наголосив, що атака мирних людей та цивільної інфраструктури – це спроба зламати дух українського народу.

Це жалюгідно і ганебно, і це є державним тероризмом. Школи, лікарні та дитячі садки свідомо обстрілюються із забороненої на міжнародному рівні зброї,

– сказав глава ОБСЄ.

Росія намагалася звинуватити його в упередженості, але він коротко пояснив свою позицію щодо окупантів.

"Неупередженість закінчується там, де починаються кричущі порушення міжнародного гуманітарного права", - сказав Рау.

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