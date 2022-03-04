По поводу ситуации президент США Джо Байден побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским. После разговора Байден пообщался с администратором Нацуправления ядерной безопасности.

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Президент Украины в разговоре с Джо Байденом настоял, что Россия должна прекратить военную деятельность в этом районе. Необходимо дать пожарным и спасателям доступ к месту происшествия,

– говорится в сообщении Белого дома.

Президент Байден также общался с заместителем министра ядерной безопасности Департамента энергетики США и администратором Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби. Он получил обновление по ситуации на станции. Байдена и дальше будут регулярно информировать.

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