По поводу ситуации президент США Джо Байден побеседовал с украинским лидером Владимиром Зеленским. После разговора Байден пообщался с администратором Нацуправления ядерной безопасности.
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Президент Украины в разговоре с Джо Байденом настоял, что Россия должна прекратить военную деятельность в этом районе. Необходимо дать пожарным и спасателям доступ к месту происшествия,
– говорится в сообщении Белого дома.
Президент Байден также общался с заместителем министра ядерной безопасности Департамента энергетики США и администратором Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби. Он получил обновление по ситуации на станции. Байдена и дальше будут регулярно информировать.
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