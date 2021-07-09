В частности, президенты "высоко оценили работу своих команд" после саммита, поскольку это привело к восстановлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Президент США Джо Байден 9 июля провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Говорили о кибератаках хакеров из России и предыдущем саммите США – Россия.
Источник:Белый дом
В частности, президенты "высоко оценили работу своих команд" после саммита, поскольку это привело к восстановлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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