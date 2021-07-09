Зокрема, президенти "високо оцінили" роботу своїх команд після саміту, оскільки це призвело до відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії.
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Президент США Джо Байден 9 липня провів телефону розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Говорили про кібератаки хакерів з Росії та попередній саміт США – Росія.
Джерело:Білий дім
Зокрема, президенти "високо оцінили" роботу своїх команд після саміту, оскільки це призвело до відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії.
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