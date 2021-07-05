Про це в ефірі програми "Теории заговора" розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Україна останні пів року жорстко відкидала російську інтерпретацію мінських домовленостей.

До теми Імперці в Кремлі зрозуміли, що втратили все, крім України та Білорусі, – Піонтковський

"Однією з причин військового тиску також була відмова українського керівництва з другої половини 2020 року грати в гру відновлення територіальної цілісності. Він (Путін – 24 канал) у якийсь спосіб Байдена в цю спецоперацію завербував", – сказав Андрій Піонтковський.

Якою могла бути реакція Путіна

Публіцист припустив, якою могла бути розмова президентів під час зустрічі у Женеві. Байден приїхав, щоб в очі повторити Путіну попередження щодо вторгнення в Україну.

"Реакція Путіна була типова – чекістська, кримінальна. З одного боку, він в поспіху сказав: "Я й не планував вторгнення", а з іншого – "А що ви мені запропонуєте, якщо я відмовлюсь від цього вторгнення". Він вів з Байденом таку гру", – припустив Піонтковський.

Він додав, що Байден, ймовірно, не надто добре уявляв нюанси щодо структури мінських домовленостей та те, чому вони є так званим інструментом Путіна проти України.

Зверніть увагу! Володимир Путіна та Джо Байден 16 червня 2021 року провели зустріч у Женеві. Після її закінчення лпрезиденти дали окремі пресконференції.

Інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео 24 каналу