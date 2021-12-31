Соответствующую информацию обнародовал Президент Украины. Об этом стало известно 31 декабря.

К теме В Белом доме говорят, что Зеленский и Байден вскоре проведут телефонный разговор

Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор

Представитель Белого дома сказал, что Джо Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, обсудит с Зеленским войска России на границе страны и подготовку будущих дипломатических контактов с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию,

– говорится в сообщении.

Перед этим журналистка Associated Press Дарлен Сюпервиль написала в твиттере, что представитель Белого дома сказал:

Джо Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины;

обсудит с Зеленским войска России на границе страны;

подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.

Кстати, высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов еще ранее заявлял, что Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским.

В частности 29 декабря еще говорилось, что нет точной даты звонка. Однако чиновник объяснял: "Мы находимся в моменте кризиса, несмотря на скопление войск России, и чтобы адресовать эту проблему и найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия".

Коротко о предварительных переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского

Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 9 декабря. Тогда лидеры стран общались через два дня после видеоконференции главы Штатов с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда Андрей Ермак заявил, что Джо Байден подтвердил оказание необходимой помощи от США Украине для усиления обороноспособности. Кроме того, США говорили, что готовы ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения.

Разговор состоялся на фоне обострения ситуации Россией. Речь идет о скоплении войск России вокруг территории Украины. В частности речь идет о более 100 тысячах российских военных.

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