Відповідну інформацію оприлюднила журналістка Associated Press. Про це стало відомо 31 грудня.

До теми У Білому домі кажуть, що Зеленський і Байден незабаром проведуть телефонну розмову

Джо Байден та Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову

Представник Білого дому сказав, що Джо Байден ще раз підтвердить підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України, обговорить із Зеленським війська Росії на кордоні країни і підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію,

– мовиться у повідомленні.

До речі, високопосадовець Ради з національної безпеки Сполучених Штатів ще раніше заявляв, що Джо Байден поговорить з Володимиром Зеленським.

Зокрема 29 грудня ще мовилось, що немає точної дати дзвінка. Проте посадовець пояснював: "Ми перебуваємо у моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії".

Коротко про попередні перемовини Джо Байдена та Володимира Зеленського

Телефонна розмова президентів США та України відбулась 9 грудня. Тоді лідери країн спілкувались через два дні після відеоконференції очільника Штатів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Тоді Андрій Єрмак заявив, що Джо Байден підтвердив надання необхідної допомоги від США для України для посилення обороноздатності. Крім того, США говорили, що готові ввести жорсткі санкції проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення.

Розмова відбулась на тлі загострення ситуації Росією. Мовиться про скупчення військ Росії навколо території України. Зокрема мовиться про понад 100 тисяч російських військових.

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