Президента США Джо Байден опубликовал детали грандиозного плана развития инфраструктуры страны. На поддержку производства и создания рабочих мест Байден предлагает потратить более 2 триллионов долларов.

Так, глава государства анонсировал "крупнейшие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны". Новая инициатива называется "рабочие места для Америки".

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Говорится, что Байден хочет создать "сильную, устойчивую, инновационную экономику в мире" и "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".

План "рабочие места для Америки" Байдена, в частности, включает такие направления государственного финансирования:

ремонт более 32 тысяч километров дорог и 10 тысяч мостов, а также улучшение инфраструктуры общественного транспорта – 621 миллиард долларов. С этого – 174 миллиарда пойдет на развитие использования электромобилей и перехода на использование чистой энергии;

а также улучшение инфраструктуры С этого – 174 миллиарда пойдет на развитие использования электромобилей и перехода на использование чистой энергии; на обеспечение доступного, надежного скоростного интернета для каждого американца" – 100 миллиардов долларов . Предполагается, что 100% территории США охватит высокоскоростной интернет;

. Предполагается, что 100% территории США предлагается потратить на улучшение водоснабжения , включая полную замену свинцовых труб, модернизацию системы водоснабжения – 111 миллиардов долларов.

, включая полную замену свинцовых труб, модернизацию системы водоснабжения – на модернизацию энергосетей и перехода на чистую энергетику – 100 миллиардов;

на развитие научно-исследовательской деятельности – 180 миллиардов;

на развитие промышленности с целью защиты поставок критически важных товаров, защиты от дефицита товаров во времена пандемии – 300 миллиардов;

с целью защиты поставок критически важных товаров, защиты от дефицита товаров во времена пандемии – на развитие рабочей силы, через программы учений и создание рабочих мест – 100 миллиардов.

В частности предполагается увеличить до 28% налога на прибыль предприятий. Из-за этого есть мнения, что республиканцы в Конгрессе, вероятно, не поддержат план Джо Байдена.

Однако надеются на поддержку большинства демократов в Сенате и Палате представителей. Поэтому план Байдена намерены принять уже этим летом.