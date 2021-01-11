Новоизбранный президент США Джозеф Байден 11 января получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Сделал он это снова вживую, ведь всю процедуру показывали в прямом эфире.

Известно, что главе США вводили вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает CNN.

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Сделали прививку Байдену в одной из больниц в штате Делавэр. Так он хочет заверить страну, что вакцина вполне безопасна.

Первая доза вакцины

Свою первую дозу вакцины он получил в декабре 2020 года в прямом эфире национального телевидения. Избранный президент выразил свою уверенность в вакцине и призвал американцев сделать, как только она станет доступной.

Смотрите видео, как вакцинировали Байдена:

Что известно о вакцине