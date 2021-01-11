Байден получил вторую дозу вакцины от COVID-19 в прямом эфире: видео
Новоизбранный президент США Джозеф Байден 11 января получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Сделал он это снова вживую, ведь всю процедуру показывали в прямом эфире.
Известно, что главе США вводили вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает CNN.
Интересно Публичная прививка: как политики убеждают граждан, что вакцина безопасна
Сделали прививку Байдену в одной из больниц в штате Делавэр. Так он хочет заверить страну, что вакцина вполне безопасна.
Первая доза вакцины
Свою первую дозу вакцины он получил в декабре 2020 года в прямом эфире национального телевидения. Избранный президент выразил свою уверенность в вакцине и призвал американцев сделать, как только она станет доступной.
Смотрите видео, как вакцинировали Байдена:
Что известно о вакцине
- Вакцину Pfizer совместно разработали с немецкой компанией BioNtech. Она, как и вакцина, которую разработали в Moderna, требует двух доз. Их вводят с интервалом в несколько недель, чтобы достичь почти 95% эффективности.
- Обе вакцины получили разрешение на экстренное использование.
- Согласно данным Центра профилактики и контроля за заболеваниями США, первую дозу уже получили 9 миллионов человек.
Поделиться новостью