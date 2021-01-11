Новообраний президент США Джозеф Байден 11 січня отримав другу дозу вакцини від коронавірусу. Зробив він це знову наживо, адже всю процедуру показували у прямому ефірі.

Відомо, що главі США вводили вакцину від компаній Pfizer та BioNTech. Про це повідомляє CNN.

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Зробили щеплення Байдену в одній з лікарень у штаті Делавер. Так він хоче запевнити країну, що вакцина цілком безпечна.

Перша доза вакцини

Свою першу дозу вакцини він отримав у грудні 2020 року в прямому ефірі національного телебачення. Обраний президент висловив свою впевненість у вакцині та закликав американців зробити, як тільки це стане доступною.

Дивіться відео, як вакцинували Байдена:

Що відомо про вакцину