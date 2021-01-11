Байден отримав другу дозу вакцини від COVID-19 наживо: відео
Новообраний президент США Джозеф Байден 11 січня отримав другу дозу вакцини від коронавірусу. Зробив він це знову наживо, адже всю процедуру показували у прямому ефірі.
Відомо, що главі США вводили вакцину від компаній Pfizer та BioNTech. Про це повідомляє CNN.
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Зробили щеплення Байдену в одній з лікарень у штаті Делавер. Так він хоче запевнити країну, що вакцина цілком безпечна.
Перша доза вакцини
Свою першу дозу вакцини він отримав у грудні 2020 року в прямому ефірі національного телебачення. Обраний президент висловив свою впевненість у вакцині та закликав американців зробити, як тільки це стане доступною.
Дивіться відео, як вакцинували Байдена:
Що відомо про вакцину
- Вакцину Pfizer спільно розробили з німецькою компанією BioNtech. Вона, як і вакцина, яку розробили у Moderna, вимагає двох доз. Їх вводять з інтервалом у кілька тижнів, щоб досягти майже 95% ефективності.
- Обидві вакцини отримали дозвіл на екстрене використання.
- Згідно даними Центру профілактики та контролю за захворюваннями США, першу дозу вже отримали 9 мільйонів людей.
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