Счастливицы с прозвищами "Арахисовое Масло" и "Желе" проведут остаток своей жизни в зоопарке. Торжественную церемонию "помилования" провели в Белом доме 19 ноября.

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Что заявил Байден во время церемонии

Этих птиц вырастили в американском городе в штате Индиана. Байден пошутил, что их выбрали из-за "темперамента и внешности". "А также, я подозреваю, статус вакцинации", – добавил он, улыбаясь. Политик уточнил, что прозвища "Арахисовое Масло" и "Желе" напоминают ему о бутерброде, которым он часто обедает. Отметим, что до церемонии индейки традиционно находились в отеле Willard Intercontinental Hotel.



Индейки в отеле Willard Intercontinental Hotel / Фото Getty images

Отметим, что "национальную индейку" ежегодно выбирают американцы во время голосования в соцсетях. Администрация президента организует специальное голосование – можно выбрать одну птицу из 30 кандидатов. Участие в церемонии принимает и "вице-индейка".

"Важно продолжать подобные традиции, чтобы вспоминать, как из тьмы рождается свет, надежда и прогресс. Считаю, что именно это и представляет нынешний День благодарения", – подчеркнул Байден.

Как проходила церемония "помилования" индеек / Фото Getty images

Байден традиционно "помиловал" индеек: смотрите видео

После церемонии индеек должны перевезти в научно-образовательный центр зоологии Университета Пердью. Он расположен в городе Вест-Лафейетт. Там птицы и будут находиться в дальнейшем.

Чествование индейки на День благодарения: история традиции