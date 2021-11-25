Счастливицы с прозвищами "Арахисовое Масло" и "Желе" проведут остаток своей жизни в зоопарке. Торжественную церемонию "помилования" провели в Белом доме 19 ноября.
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Что заявил Байден во время церемонии
Этих птиц вырастили в американском городе в штате Индиана. Байден пошутил, что их выбрали из-за "темперамента и внешности". "А также, я подозреваю, статус вакцинации", – добавил он, улыбаясь. Политик уточнил, что прозвища "Арахисовое Масло" и "Желе" напоминают ему о бутерброде, которым он часто обедает. Отметим, что до церемонии индейки традиционно находились в отеле Willard Intercontinental Hotel.
Индейки в отеле Willard Intercontinental Hotel / Фото Getty images
Отметим, что "национальную индейку" ежегодно выбирают американцы во время голосования в соцсетях. Администрация президента организует специальное голосование – можно выбрать одну птицу из 30 кандидатов. Участие в церемонии принимает и "вице-индейка".
"Важно продолжать подобные традиции, чтобы вспоминать, как из тьмы рождается свет, надежда и прогресс. Считаю, что именно это и представляет нынешний День благодарения", – подчеркнул Байден.
Как проходила церемония "помилования" индеек / Фото Getty images
Байден традиционно "помиловал" индеек: смотрите видео
После церемонии индеек должны перевезти в научно-образовательный центр зоологии Университета Пердью. Он расположен в городе Вест-Лафейетт. Там птицы и будут находиться в дальнейшем.
Чествование индейки на День благодарения: история традиции
- Еще в 1947 году Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили индейку тогдашнему президенту США Гарри Трумэну. Впрочем, о "помиловании" тогда и вовсе речи не шло.
- Согласно слухам, традиция "помилования" индеек президентом появилась еще во времена администрации Линкольна. Говорят, что маленький сын президента тогда попросил отца подарить жизнь домашней индейке, которая должна была быть частью их обеда на День Благодарения.
- Первое документально подтвержденное "помилование" индейки произошло в 1963 году, когда у власти был Джон Кеннеди. Впрочем, его преемники, в частности Джеральд Форд и Ричард Никсон, официально этого не делали.
- В 1989 году президент Джордж Буш решил возродить эту интересную традицию. С тех пор ежегодно в День благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября, проводят торжественную церемонию "помилования".