Щасливиці на прізвисько "Арахісове Масло" та "Желе" проведуть решту свого життя у зоопарку. Урочисту церемонію "помилування" провели у Білому домі 19 листопада.

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Що заявив Байден під час церемонії

Цих птахів виростили в американському місті, що у штаті Індіана. Байден пожартував, що їх обрали через "темперамент та зовнішність". "А також, я підозрюю, статус вакцинації", – додав він, усміхаючись. Політик уточнив, що прізвиська "Арахісове масло" та "Желе" нагадують йому про бутерброд, яким він часто обідає. Зазначимо, що до церемонії індички традиційно перебували у готелі Willard Intercontinental Hotel.



Індички у готелі Willard Intercontinental Hotel / Фото Getty images

Зазначимо, що "національну індичку" щороку обирають американці під час голосування у соцмережах. Адміністрація президента організовує спеціальне голосування – можна вибрати одного птаха із 30 кандидатів. Участь у церемонії бере й "віцеіндичка".

"Важливо продовжувати подібні традиції, щоб пригадувати, як із темряви народжується світло, надія та прогрес. Вважаю, що саме це й представляє цьогорічний День подяки", – наголосив Байден.

Як відбувалася церемонія "помилування" індичок / Фото Getty images

Байден традиційно "помилував" індичок: дивіться відео



Після церемонії індичок мають перевезти до Науково-освітнього центру зоології Університету Пердью. Він розташований у місті Вест-Лафейетт. Там птахи й перебуватимуть надалі.

Вшанування індички на День подяки: історія традиції