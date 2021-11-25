Це трапилось 19 листопада. На час анестезії Байден передавав свої повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Зауважте У доброму дусі: Байден повернувся до виконання обов'язків президента США

Байдену видалили потенційно передракову аденому

Особистий лікар президента Кевін О'Коннор розповів, що у президента США потенційно передракову аденому виявили під час колоноскопії у медичному центрі імені Волтера Ріда.

Лікар повідомив, що тестування на поліпі показало, що це трубчаста аденома. Вона є доброякісним, повільно зростаючим ураженням, яке вважається "потенційно передраковим".

За словами лікаря, провели гістологічне дослідження. Саме так з'ясували, що мовиться про трубчасту аденому, схожу на поліп, який у Джо Байдена видаляли в 2008 році.

Здоров'ю президента нічого не загрожує

Наразі Джо Байдену не потрібно жодних медичних втручань, натомість необхідне "звичайні спостереження". Наступна колоноскопія президента має відбутись через 7 – 10 років.

Джо Байден залишається придатним для виконання службових обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи пристосувань,

– заявив О'Коннор.

До речі, повідомили, що віцепрезидентка Камала Гарріс виконувала повноваження президента 85 хвилин 19 листопада, поки Джо Байден перебував під анестезією.

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