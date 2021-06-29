Этот же тезис "Если Россия продолжит атаковать, то Америка ответит, чтобы защитить свои интересы" сделал Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью итальянскому изданию La Republica в день начала саммита министра иностранных дел стран "Большой двадцатки".

Обратите внимание Можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, – Байден об отношениях с Путиным

Это первая с начала пандемии очная встреча глав иностранных ведомств 20 крупнейших экономик мира. В ней также принимает участие представитель России.

В США отреагировали на обновление судебной системы

Исторической возможностью обновить судебную систему назвали США принятие Верховной Радой законопроекта об обновлении правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей. Согласно документу, членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из шести человек: 3 действующих судьи или судьи в отставке и 3 независимые международные эксперты. Решающие голоса будут последние.

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Байден отправился в Висконсин

Президент Байден отправился в штат Висконсин, чтобы рассказать о деталях договоренности между демократами и республиканцами в Сенате по пакету инвестиций в инфраструктуру США, объемом почти триллион долларов. Деньги планируется направить на строительство и ремонт:

мостов;

дорог;

систем водоснабжения;

сетей скоростного интернета и тому подобное.

Президент называет договоренность моделью для инвестиций в рабочие классы Америки, поскольку 90% созданными ими рабочих мест получают работники без университетского образования.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 29 июня: смотрите видео