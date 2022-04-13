Такую помощь президент США Джо Байден пообещал во время разговора с Владимиром Зеленским. Причиной такого шага является подготовка россиян к наступлению на Донбассе.

Напомним Зеленский назвал партнерам конкретный перечень оружия, которое нужно Украине для защиты

Какую помощь получит Украина

Согласно распоряжению Джо Байдена, Украина должна получить системы вооружения, которые уже раньше к нам прибывали из США. Кроме них Вашингтон предоставит нам артиллерийские системы и снаряды. Также Байден одобрил передачу вертолетов.

Этот новый пакет помощи будет содержать много высокоэффективных систем вооружения, которые мы уже предоставили, и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, начнет Россия на востоке Украины. Эти новые возможности включают в себя артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов,

– заявил Байден.

Лидер Белого дома также подчеркнул, что США продолжают содействовать передаче вооружения из других стран мира. Также Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать храбрый украинский народ в борьбе за свободу.

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