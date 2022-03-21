Соответствующую информацию обнародовали на сайте Белого дома.

Джо Байден обсудит, как США вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, вызванный войной России против Украины.

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Перед этим Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, чтобы обсудить "международные усилия по поддержке Украины" и "наложить на Россию серьезные и беспрецедентные расходы за ее вторжение".

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид рассказала, что Джо Байден, который едет на экстренный саммит НАТО в четверг, во время визита в Польшу 25 марта обсудит вопрос введения миротворческого контингента в Украину.

Она сообщила, что Байден "ясно дал понять", что США не будут размещать американские войска в Украине.

Мы не хотим, чтобы это переросло на войну с Соединенными Штатами. Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей V мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны,

– заявила дипломат.

Посол США также добавила, что не может сказать, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО, и как именно Альянс отреагирует на предложение Польши об отправке вооруженных миротворцев в Украину.

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