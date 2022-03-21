Командование сирийской авиабазы "Хмеймим" имеет указание отправлять в Украину до 300 боевиков ежедневно. Им обещают платить от 300 до 600 долларов в месяц. Первая партия наемников отправилась в Россию 15 марта. В настоящее время украинской разведке известно о 150 отправленных сирийцах.
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Привлечение сирийцев к войне – "интересный сигнал для Турции",
Дуда рассказал, что, по информации президента Украины Владимира Зеленского, на войну прибывают россияне из Сирии и наемники с Ближнего Востока, которые поддерживают страну-агрессорку.
Самыми многочисленными являются сирийцы. В этой ситуации необходима большая помощь НАТО для Украины! Однако это также иллюстрирует слабость России и является интересным сигналом для Турции.
– добавил президент Польши
Вероятно, Дуда намекает на то, что в Сирии уменьшится количество боевиков. Поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может усилить свои позиции, испортив России планы еще и там.
Дуда прокомментировал наличие наемников из Сирии в Украине / Скриншот из твиттера
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