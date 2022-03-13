Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что сирийцы не будут воевать как пехота.

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"Они не умеют воевать в окопах. Сравните даже температурный режим Сирии и донецких степей. Это очень большая разница – от +25 до -18 градусов, – сказал Жданов.

Не понимают куда попадут

По словам Жданова, сирийские боевики привыкли воевать мобильными группами. Они используют пикапы, на которых установлено тяжелое вооружение (танковые пулеметы и противотанковые средства). Боевики приезжают, наносят удар и затем убегают.

Это их тактика. Где они будут ездить по нашим обработанным полям. С ними можно сражаться. Они даже не понимают куда попадут. Для них это может стать критично,

– сказал Жданов.

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