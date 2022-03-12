Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Руководитель Кремля будет пытаться собрать этих условно 15 – 16 тысяч военных, поэтому украинской армии придется воевать еще и с этим "сбродом".

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"Сирийцы – это условность. Сейчас климатические условия не очень хороши для сирийцев и это очень приятно", – заявил советник министра.

Россия созывает воевать "сброд"

В то же время по всей территории страны-агрессора "вагнеровцы" начинают созывать "сброд".

Как рассказал Денисенко, раньше они очень внимательно вербовали своих наемников. В частности, это должны были быть только представители России, без судимостей и серьезных отклонений. Однако сейчас туда берут кого угодно.

На самом деле Путину не хватает "пушечного мяса". Это абсолютная правда,

– добавил советник министра.

Денисенко рассказал о возможном привлечении сирийских боевиков: смотрите видео