Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Очільник Кремля намагатиметься зібрати цих умовно 15 – 16 тисяч військових, тож українській армії доведеться воювати ще й з цим "збродом".

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"Сирійці – це ж умовність. Зараз кліматичні умови не дуже хороші для сирійців і це дуже приємно", – заявив радник міністра.

Росія скликає воювати "збрід"

Водночас по всій території країни-агресорки "вагнерівці" починають скликати "збрід".

Як розповів Денисенко, раніше вони дуже уважно вербували своїх найманців. Зокрема, це мали бути тільки представники Росії, без судимостей та серйозних відхилень. Однак зараз туди беруть будь-кого.

Насправді Путіну не вистачає "гарматного м'яса". Це абсолютна правда,

– додав радник міністра.

Денисенко розповів про можливе залучення сирійських бойовиків: дивіться відео