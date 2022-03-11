Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія збираються завербувати 16 тисяч колишніх бійців ІДІЛ, аби ті вбивали мирних українців.
До теми Путін заявив, що відправлятиме з Близького Сходу бойовиків в Україну
Заяви про ІДІЛ та російська пропаганда про хімічну зброю свідчить про спробу реалізувати "сирійський сценарій" в Україні,
– сказав Подоляк.
Путін хоче відправити на війну бойовиків з Близького Сходу
Путін сказав, мовляв, це Україна нехтує нормами міжнародного права й збирає найманців з усього світу. Тому агресор збираться сприяти усім, хто хоче воювати за Донбас.
Він доручив своїй маріонетці Шойгу "допомогти їм перебратися в зону бойових дій".
Може зацікавити – Лукашенко полетів до Путіна у Москву: