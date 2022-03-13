В настоящее время известно о 14 центрах вербовки наемников в Сирии. Все они открыты на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада. Речь идет о Дамаске, Алеппо, Хаме, Ракке и Дейре ез-Зоре, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Тысячи наемников из Сирии пополнят ряды оккупационных войск

По данным разведки, за последние дни Россия собрала тысячи сирийских наемников. Среди них – члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса сирийской армии. Они пополнят ряды войск оккупанта.

Вероятно, сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие. В то же время, по словам военного эксперта Олега Жданова, боевики с Ближнего Востока не представляют критической угрозы. Они ведь не умеют воевать в окопах и сами не понимают, что их ждет в Украине.

Кроме сирийцев Россия продолжает привлекать наемников из Ливии. Ранее в Генштабе ВСУ также предупреждали о вербовке "миротворцев" из Сербии и Нагорного Карабаха. Кремль будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов.

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