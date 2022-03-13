Речь идет в частности о Нагорном Карабахе (Азербайджан), Сирии и Сербии. Такие данные приводит Генштаб Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 13 марта.

Стоит знать Химическое оружие и Россия: что общего между атаками в Сирии и фейками в Украине

Кто может пополнить личный состав оккупационных войск России: данные Генштаба ВСУ

Кроме переброски части "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха в Украину, враг может нанять боевиков из других стран.

По имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия),

– говорится в сводке Генштаба.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Путин может затянуть в войну против Украины страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика и Таджикистан.