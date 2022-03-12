Почему захватчики заговорили о возможных химических атаках в Украине? Что им отвечает мировое сообщество? Как Россия распространяла фейки в Сирии? Читайте в материале 24 канала .

Важно! Фейк о химоружии распространяется на госорганы в России

Первые дурацкие заявления РФ о создании химического оружия в Украине начали появляться еще год назад. Тогда россиянам активно подыгрывал депутат-предатель Виктор Медведчук, даже подав соответствующий запрос в Верховную Раду.

В последние две недели крики кафиров о возможной химической атаке вообще превратились в истерию, которая льется потоком вместе с никчемными заявлениями о ядерном и биологическом оружии в Украине. Таким образом, Россия пытается хоть как-то оправдать свое немотивированное нападение. Наративы о "денацификации" и "демилитаризации", с которыми начиналась война, исчезают с информационного поля. О них уже практически не упоминают ни Путин, ни Лавров, разве только самые ярые пропагандисты.

Но фейки об оружии массового поражения не работают так, как хотелось бы России. В частности, Украина сыграла на опережение и заявила, что не разрабатывала и не владеет химическим оружием. Поэтому если случится химатака – это будут только действия РФ.

Об этом особо подчеркнул и Владимир Зеленский :

Хочешь узнать планы России – посмотри, в чем Россия обвиняет других.

Зеленский об использовании химического оружия: смотрите видео

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза также предупредил мировое сообщество : фейки России о якобы химическом и биологическом оружии могут свидетельствовать о том, что Кремль готовит очередную операцию "под чужим флагом".

Россия лжет

Провокационные заявления России прокомментировали и ведущие западные политики.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала: "У России уже есть опыт лживых обвинений других стран в нарушениях, которые сама делает".

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще прямым текстом заявил , что Россия может применить в Украине химическое оружие.

Они (русские – 24 канал) начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы. И потому, когда сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает фейк, готовый к действию.

Джонсон добавил, что разговоры о химическом оружии – "прямо из сценария России", и такое она "уже делала в Сирии и даже в Великобритании" (речь о химических ударах по сирийским повстанцам и отравлении Литвиненко и Скрипаля – 24 канал).

Химическое оружие – страшное и бессмысленное

Нынешние заявления и действия России действительно очень напоминают ее поведение во время химических атак в Сирии . Вспомним, как это было.

В 2011 году в Сирии началось массовое антиправительственное восстание "Арабская весна". Оно постепенно переросло в масштабную гражданскую войну, продолжающуюся и по сей день. На сегодняшний день в ходе боевых действий, только по приблизительным подсчетам, погибли до 500 тысяч человек (военных и мирных жителей). Большинство – от "традиционного" оружия – стрелкового, а также из-за пушечных, ракетных и бомбовых ударов. Однако около 2 тысяч сирийцев, по данным правозащитной организации Human Right Watch, умерли после применения химического оружия и еще 15 тысяч – получили отравление разной степени тяжести. (Эти цифры приблизительны – некоторые медиа, утверждают, что их нужно умножать минимум на 2.)

Циники могут отмахнуться, что 2 тысячи – на фоне общих полмиллиона погибших – этакий мизер. Но здесь следует отметить, что в современной войне применение химического оружия – это абсурдное и бессмысленное действие, не имеющее никакого военного сеанса, а служит лишь средством психологического давления, запугивания противника и мирного населения. Кроме того, применение химоружия – серьезное нарушение международных соглашений.

До атак в Сирии химическое оружие применялось только в 1980-х годах во время войны между Ираном и Ираком. Тогда ужасные фото погибших всколыхнули весь мир. И в 1993 году было подписано чрезвычайно важное соглашение – Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления, использования химического оружия и его уничтожении (Конвенция о химическом оружии). Она вступила в действие 29 апреля 1997 года, на сегодняшний день к ней присоединились 192 страны и подписали 165 (в том числе – Украина).

Химический терроризм

Однако эта конвенция не стала преградой для применения химического оружия в Сирии. Которого, как оказалось, там хранилось очень много. Начиная с 2012 года власти и повстанцы по очереди обвиняли друг друга в применении "химикатов".

Кульминацией стала атака войск режима Башара Асада на город Гута 21 августа 2013 года. Тогда, по разным подсчетам, погибли от 300 до 1700 человек.

Цивилизованный мир начал оказывать давление на власти Сирии, и в сентябре 2013 эта страна присоединилась к Конвенции о химическом оружии и заявила, что отдает на утилизацию 1290 тонн ядовитых веществ и уничтожает инфраструктуру для производства химоружия. Однако многие политические и военные эксперты сразу заявили, что Асаду доверять не стоит, и он мог запросто скрыть часть химического оружия и способен возобновить его производство. Последующие события показали, что они были правы…

Уже в начале 2014 года авиация Сирии начала бросать на восставшие регионы "грязные бочковые бомбы" с хлором. Это было не полноценное химическое оружие, но тоже очень опасное.

А 4 апреля 2017 года мир снова всколыхнуло ужасное известие – армия Асада ударила по городу Хан-Шейхун боеприпасами, содержащими зарин – ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Около 100 человек (из них – более 20 детей!) погибли, более 300 получили отравление разной степени тяжести. Это была вторая по количеству жертв химатака в Сирии после трагедии в Гуте.



Хан-Шейхун, Сирия. 4 апреля 2017 года. Медики спасают ребенка после химической атаки / Фото Idlib Media Center

Фейки России

Какова роль РФ в гражданской войне на дальних сирийских землях?

Россияне оказывают огромную военную помощь режиму Асада и агрессивно "прикрывают" его на международном информационном фронте.

После позорной химической атаки на Хан-Шейхун одиозная пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что "ничего такого не было", это "провокация", а видео с жертвами и свидетелями с места событий – "постановка". То же самое пытался доказать миру постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) Александр Шульгин.

Но после того как Турция обнародовала данные из медицинских лабораторий и больниц по поводу поражений сирийцев, россияне "сменили пластинку". Российские глашатаи начали рассказывать следующее: самолет сирийских ВВС ударил по "штабу террористов", а там вроде бы были химические вещества, которые взорвались и отравили людей.

Но снова россияне плохо подготовили ложь. Оказалось, что химическая атака началась где-то в 11:30 по местному времени, а авиаудар произошел как минимум на 4 часа позже. Да и эпицентр распространения яда (место, где взорвался нашпигованный химией боеприпас) находился вдали от места, атакованного самолетом.

Журналист Guardian Карим Шахин, первым среди западных медийщиков прибывший в Хан-Шейхун, сразу посетил упомянутый россиянами так называемый "штаб террористов и хранилище химикатов". Он нашел там только поломанные и пыльные элеваторы и не увидел никаких признаков хранения ни обычного, ни химического оружия . Местные жители сказали ему, что помещением никто не пользовался уже полгода.

В администрации президента США Дональда Трампа тогда отметили, что российские пропагандисты специально распространяли сразу несколько взаимно исключительных версий, чтобы "запутать и посеять сомнение в международной среде" . Американцы отметили, что режим Путина делает так регулярно, чтобы "заглушить доклады ОСХЗ, в которых были подтверждены многочисленные случаи применения режимом Асада химического оружия".

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Через год, чуть ли не день в день, в Сирии произошла очередная масштабная химическая атака.

6 апреля 2018 Россия заявила, что повстанцы на подконтрольных им территориях готовят "провокацию с применением хлора" . Об этом дружно говорили не только спикеры госведомств, но и лично Путин. А информагентство ТАСС даже указало подробности: противники власти хотят "инсценировать применение ядовитых веществ", чтобы "сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии".

Уже на следующий день, 7 апреля, произошла химическая атака на подконтрольный повстанцам город Дума , в результате чего погибли по разным данным от 40 до 75 человек и еще несколько сотен пострадали.

Оппозиция и западные государства обвинили в трагедии режим Асада, а также его союзников – Россию и Иран. Те, в свою очередь, продолжали настаивать, что это была "провокация" повстанцев. Совместную комиссию по расследованию обстоятельств теракта создать не удалось…

Сирия и Украина: что общего

А теперь о параллелях между событиями в Сирии и нынешней ситуацией в Украине.

Как видим, методы россиян относительно подготовки и сокрытия преступлений совершенно не изменились – это тотальная ложь, манипуляция и обнародование разных версий. Вспомним хотя бы, совсем свежую историю о бомбардировке роддома в Мариуполе .



Мариуполь, Украина. 9 марта 2022 года. Спасатели выносят беременную из разбомбленного роддома / Фото ГСЧС

Сначала уже упомянутая Мария Захарова наговорила глупостей, что "националисты" выгнали из мариупольского роддома беременных женщин и обустроили в палатах огневые позиции. Затем кафиры нанесли туда авиаудар, который разбил также и соседние больничные корпуса. Преступление россиян шокировало мир, фото окровавленных женщин обнародовали сотни ведущих СМИ разных стран…

Но глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что это все фейки, а роддом атаковали, потому что там засели "националисты" . Российские пропагандисты восприняли его болтовню как призыв к действиям и начали рассказывать на своих медиа-площадках о якобы ложных беременных и коварных "бандеровцах"…

И снова "что-то пошло не так"! Буквально через несколько часов Минобороны России официально сообщило, что их авиация вообще не бомбила Мариуполь.

Что тут скажешь: где Россия – там ложь и фейки!

Когда проснется НАТО?

В завершение – снова важный экскурс в сирийские события.

Режим Асада был жестоко наказан за химические атаки :

После трагедии в Хан-Шейхуне военные корабли США практически уничтожили ракетами сирийскую базу Эш-Шайрат, откуда, по данным разведки, наносились химические удары.



После Думы уже армии трех стран – США, Великобритании и Франции – атаковали объекты в Сирии. Бомбы и ракеты коалиции поразили исследовательский центр в Дамаске (вероятно, связанный с производством химического и биологического оружия), два состава с химоружием в провинции Хомс и шесть военных аэродромов.

Обратите внимание! Что такое химическое оружие и как оно работает: объяснение экструдника СБУ

Сейчас после нападения России на Украину страны НАТО ведут себя совсем иначе. Они осуждают преступления России, но категорически заявляют, что не будут вмешиваться в войну в Украине. Неужели нужно, чтобы произошло что-то ужасное для их прозрения?



Что делать в случае химической атаки или аварии на предприятии: памятник МОЗ / Инфографика 24 канала