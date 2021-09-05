Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. И, отметил чиновник, дата визита зависит не от желания президентов, а от дипломатической практики.

Ранее За время президентства: МИД уже работает над организацией визита Байдена в Украину

Дипломатическая практика не предусматривает визит в 2021 году

Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год,

– пояснил Кулеба.

Пока главная работа Киева и Вашингтона акцентирована на тех пунктах договоренностей, которые достигли во время визита президента Зеленского в США.

Интересно! Джо Байден уже несколько раз был в Украине – последний раз в январе 2017 года. Тогда он занимал должность вице-президента Соединенных Штатов.

Зеленский говорил, что Байден – занят

Ранее о конкретной дате визита главы Белого дома не смог рассказать и сам украинский президент. Зеленский отметил, что главное – приглашение было. Поскольку Байден - человек занятой, то о том, когда возможен его приезд, пока не говорится.

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