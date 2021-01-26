Байден пошутил над журналистами после вопросов о разговоре с Путиным
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Когда журналисты спросили у американского лидера о деталях разговора, тот подшутил над ними.
Источник: NV
Разговор между президентами состоялся 26 января.
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Что сказал Байден
О деталях разговора американского президента спросили журналисты Fox News.
О вас (говорил Путин – 24 канал). Он шлет наилучшие пожелания,
– сказал президент.
Разговор Путина и Байдена: что известно
- Путин заявил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества.
- Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины.
- Новый американский президент подчеркнул, что будет твердо реагировать на "пагубные" действия России.
- Президенты не обошли вниманием арест оппозиционера Алексея Навального и протесты в России.
- Глава Кремля и новый глава Администрации США обсудили пандемию коронавируса и окончательный выход США из Договора по открытому небу.
- Кроме того, Байден подчеркнул, что будет решительно защищать свои национальные интересы от России.
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