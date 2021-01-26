Президент США Джо Байден поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Когда журналисты спросили у американского лидера о деталях разговора, тот подшутил над ними.

Источник: NV Разговор между президентами состоялся 26 января. К теме Путин поговорил с Байденом: глава США заявил о поддержке суверенитета Украины Что сказал Байден О деталях разговора американского президента спросили журналисты Fox News. О вас (говорил Путин – 24 канал). Он шлет наилучшие пожелания,

– сказал президент. Разговор Путина и Байдена: что известно Путин заявил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества.

Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины.

Новый американский президент подчеркнул, что будет твердо реагировать на "пагубные" действия России.

Президенты не обошли вниманием арест оппозиционера Алексея Навального и протесты в России.

Глава Кремля и новый глава Администрации США обсудили пандемию коронавируса и окончательный выход США из Договора по открытому небу.

Кроме того, Байден подчеркнул, что будет решительно защищать свои национальные интересы от России. Справка. Первый разговор Байдена и Путина состоялся 15 декабря 2020 года. Тогда президент России поздравил демократа с победой на выборах и заявил, что готов к сотрудничеству.