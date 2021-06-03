По словам Байдена, на протяжении всей своей карьеры президент Герцог демонстрировал непоколебимую приверженность укреплению безопасности Израиля, а также был сторонником продвижения диалога.
Заметьте Байден снял санкции только с немецких и европейских компаний "Северного потока-2", – Фесенко
Кроме того, Байден поблагодарил "за многолетнюю службу народу" Реувена Ривлина – уходящего с должности президента Израиля.
Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Ривлина в Вашингтоне в ближайшие недели, чтобы почтить его приверженность крепкому партнерству и тесной дружбе между нашими 2 странами,
– подчеркнул президент США.
Избрание Ицхака Герцога: главное
- Депутаты однопалатного парламента выбрали Ицхака Герцога на пост президента Израиля 2 июня 2021 года.
- Политика поддержали 87 депутатов.
- Его оппонентка – Мирьям Перец – получила всего 27 голосов.
- Новоизбранного президента Ицхака Герцога уже поздравил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.