По словам Байдена, на протяжении всей своей карьеры президент Герцог демонстрировал непоколебимую приверженность укреплению безопасности Израиля, а также был сторонником продвижения диалога.

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Кроме того, Байден поблагодарил "за многолетнюю службу народу" Реувена Ривлина – уходящего с должности президента Израиля.

Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Ривлина в Вашингтоне в ближайшие недели, чтобы почтить его приверженность крепкому партнерству и тесной дружбе между нашими 2 странами,

– подчеркнул президент США.

Обратите внимание! Ицхак Герцог – адвокат. Он является внуком Исаака Герцога – бывшего главного раввина Израиля среди субэтноса ашкенази. Кроме того, и Байден, и Герцог имеют ирландские корни.

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