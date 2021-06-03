За словами Байдена, упродовж усієї своєї кар'єри президент Герцог демонстрував непохитну прихильність зміцненню безпеки Ізраїлю, а також був прихильником просуванню діалогу.

Зауважте Байден зняв санкції лише від німецьких і європейських компаній "Північного потоку-2", – Фесенко

Окрім того, Байден подякував "за багаторічну службу народові" Реувену Рівліну – президенту Ізраїлю, який йде з посади.

Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента Рівліна у Вашингтоні найближчими тижнями, щоб вшанувати його прихильність міцному партнерству і тісній дружбі між нашими 2 країнами,

– наголосив президент США.

Зверніть увагу! Іцхак Герцог – адвокат. Він є онуком Ісаака Герцога ексголовного рабина Ізраїлю серед субетносу ашкеназі. Окрім того, і Байден, і Герцог мають ірландські корені.

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