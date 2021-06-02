Зазначається, що у першій декаді липня він прийде на заміну Реувену Рівліну, в якого підходить до завершення 7-річний президентський термін.

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У Кнесеті розпочалося таємне голосування депутатів з виборів президента Ізраїлю,

– повідомили у МЗС Ізраїлю.

Парламентський канал показав урну для голосування біля трибуни спікера. До неї по одному за алфавітом підходили депутати й опускали бюлетені.

Перемогу на виборах здобув Іцхак Герцог – його підтримали 87 депутатів. Його опонентка отримала – 27. Ще шість депутатів утрималися.

Що відомо про кандидатів

На крісло президента країни претендували 2 кандидати:

Іцхак Герцог – з 2018 року керівник Єврейського агентства для Ізраїлю "Сохнут";

Мір'ям Перец – друга жінка-кандидатка у президенти в історії країни. У 2018 році її відзначили престижною премією за внесок у "зміцнення ізраїльського духу".

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вже привітав новообраного президента Іцхака Герцога.