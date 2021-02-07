Жительница Калифорнии Мишель потеряла работу во время пандемии коронавируса. После этого она написала письмо президенту США. Безработная не только получила ответ, более того, Джо Байден позвонил ей лично.

Видеосюжет о разговоре разместили в официальном твиттере президента.

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В прошлом году Мишель потеряла работу из-за пандемии. Недавно я позвонил ей, чтобы услышать ее историю и обсудить план спасения США, который поможет семьям, похожим на ее,

– написал Байден.

Калифорнийка подчеркнула, что это впервые в жизни она осталась без работы и это на самом деле было трудное время для нее и ее семьи.

Байден рассказал о плане спасения экономики

46-ый президент США рассказал Мишель о своей программе стимулирования экономики.

Работа – это часть того, кто ты есть. Как говорил мой отец: "Это гораздо больше, чем просто чек о зарплате". Идея в том, что мы хотим, чтобы бизнес остался открытым. Мы примем план, который окажет людям срочную помощь, в которой они так нуждаются,

– сказал президент.

Также глава Белого дома поделился с собеседницей планами на вакцинацию против коронавируса: 100 миллионов прививок в течение 100 дней. Мишель заметила, что уже записала своих родителей на иммунизацию.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

Обратите внимание! В планах новой администрации Белого дома часто проводить такое общение президента с гражданами США.

Что известно о плане спасения экономики Байдена

Отметим, что экономический план спасения экономики от Джо Байдена рассчитан на 1,9 триллиона долларов, сообщает The New York Times. Из них 1 триллион выделят на помощь населению. 400 миллиардов – на борьбу с распространением COVID-19, остальные пойдут на стимулирующие меры для экономики