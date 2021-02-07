Жителька Каліфорнії Мішель втратила роботу під час пандемії коронавірусу. Після цього вона написала листа президенту США. Безробітна не лише отримала відповідь , ба більше, Джо Байден зателефонував їй особисто .

Відеосюжет про розмову розмістили в офіційному твіттері президента.

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Минулого року Мішель втратила роботу через пандемію. Я нещодавно зателефонував їй, аби почути її історію і обговорити американський план порятунку, який допоможе сім'ям, схожим на її,

– написав Байден.

Каліфорнійка наголосила, що це вперше в житті вона залишилась без роботи і це насправді був важкий час для неї та її родини.

Байден розповів про план порятунку економіки

46-ий президент США розповів Мішель про свою програму стимулювання економіки.

Робота – це частина того, хто ти є. Як казав мій батько: "Це значно більше – ніж просто чек про зарплату". Ідея в тому, що ми хочемо, аби бізнес залишився відкритим. Ми приймемо план, який надасть людям термінову допомогу, яку вони так потребують,

– сказав президент.

Також глава Білого дому поділився зі співрозмовницею планами про на вакцинацію проти коронавірусу: 100 мільйонів щеплень протягом 100 днів. Мішель зауважила, що вже записала своїх батьків на імунізацію.

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

Зверніть увагу! У планах нової адміністрації Білого дому часто проводити таке спілкування президента з громадянами США.

Що відомо про план порятунку економіки Байдена

Зазначимо, що економічний план порятунку економіки від Джо Байдена розрахований на 1,9 трильйона доларів, повідомляє The New York Times. З них 1 трильйон виділять на допомогу населенню. 400 мільярдів – на боротьбу з поширенням COVID-19, решту підуть на стимулюючі заходи для економіки